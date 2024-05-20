Yarışmanın ödül töreni ve sergisi 3 Haziran’da gerçekleştirilecek

61 fotoğraf sergilenmeye hak kazandı

Gazimağusa Belediyesi’nin düzenlediği “Mağusa’nın Flamingoları Fotoğraf Yarışması’nda dereceye girenler belli oldu.

Yarışmanın ödül töreni ve sergisi 3 Haziran Pazartesi günü saat 19.00’da Gazimağusa Bandabuliya’da yer alacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarışmada Gazimağusa Belediyesi sınırları içerisindeki sulak alanlarda bulunan Flamingoların yaşamlarını gösteren 104 eser ve fotoğraf yarıştı.

Yrd. Doç. Dr. İsmail Gökçe (Fotoğraf Sanatçısı/Akademisyen), Kadir Kaba (Fotoğraf Sanatçısı/Araştırmacı), Hasan Bağlar (Fotoğraf Sanatçısı), Dr. Asuman Korukoğlu Kuyucu (Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı- Kuş Gözlemcisi), Onursal Akdeniz’in (Gazimağusa Belediyesi Kültür Şube Amiri) Seçici Kurul olarak görev aldığı yarışmada 61 fotoğraf sergilenmeye hak kazandı.

Sergilenmeye hak kazanan 61 fotoğrafın sanatçısı ile yarışmada 4 dalda dereceye girenlerin isimleri derece belirtilmeden şöyle listelendi:

“Doğukan Gülakdeniz, Hatice Bayram, Gülden Yeşildallı, Eyüp Tamer Hüdaverdioğlu, Özgür Özsaygın İsmail Bozat, Mehmet Ali Karahasan, Serhat Karaderi, Mustafa Karahasan, Yunus Toygarca, Şifa Bahalı, Engin Kunt, Yılmaz Yüksek, Veysi Canateş, Kutlay Muazzez Halkseven, Cem Cengiz, Sami Gencel, Mustafa Alhadi, Sera Yenigül.”