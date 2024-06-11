Nijer'de görev yapan ABD askerlerinin çekilmesi ve teçhizatlarının taşınma süreci resmen başladı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Savunma Bakanlığına bağlı askeri ve sivil personelin Nijer'de görev yapmasına izin veren askeri anlaşmanın yürürlükten kaldırılmasının ardından ABD askerleri ülkeden çekiliyor.

İlk etapta 269 askerin ve tonlarca teçhizatın ABD'ye gönderildiği öğrenildi.

Nijer'de yaklaşık 1000 askeri ve Agadez kentinde insansız hava aracı (İHA) üssü bulunan ABD'nin eylül ortasına kadar ülkeden tamamen ayrılacağı duyurulmuştu.

Nijer, 17 Mart'ta, ABD ile 12 yıl önce imzalanan askeri işbirliği anlaşmasını feshettiğini ilan etmiş ve ABD'li askerlerin bir an evvel ülkeden ayrılması talebinde bulunmuştu.

- ABD'nin kapatacağı milyon dolarlık İHA üssü

Nijer'de yaklaşık 1000 ABD askeri bulunuyor. Sahra Çölü'nün güney ucundaki Agadez kenti yakınlarında ise "Niger Air Base 201" isimli bir İHA üssü yer alıyor.

Niger 201, ABD'nin Cibuti'deki daimi üssünden sonra İHA operasyonlarını da yürüttüğü Afrika'daki en büyük ikinci üssü konumunda bulunuyor.

İnşaatı ve finansmanı ABD'ye, mülkiyeti ise Nijer ordusuna ait üs, yüksek teknolojili uydu iletişim sistemleriyle 2019'dan bu yana hizmet veriyor.

Nijer devletinden 10 yıllığına kiralanan Niger 201, ABD'nin en büyük ve en pahalı İHA üssü olarak kabul ediliyor.

İnşası için 110 milyon, yıllık bakımı için ise 30 milyon dolar harcayan ABD, söz konusu üssü, Sahel'deki ana istihbarat ve gözetleme merkezi olarak kullanıyor.