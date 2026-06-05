Haravgi gazetesi, Fas vatandaşı bir kadının, Hollanda ve Fas çifte vatandaşlığı bulunan eşi ile Hollanda vatandaşı olan küçük yaştaki oğluyla birlikte Hollanda'da yaşadığını ve Hollanda makamlarının, kadının İspanya'da yasal oturum hakkına sahip olduğunu, bununla birlikte çocuğun da annesiyle birlikte İspanya'ya gidebileceğini belirterek, Hollanda'da oturum hakkı talebini reddettiğini yazdı.

Gazete, bunun üzerine konunun ABAD’a gittiğini ve ABAD’ın, aile hayatının korunması ve çocuğun üstün yararının gözetilmesi gerektiğine dikkat çektiğini kaydederek, çocuğun her iki ebeveyniyle birlikte Hollanda'da yaşadığı, onlara bağımlı olduğu ve annenin İspanya'ya gitmeye zorlanmasının aile birliğini tehlikeye atabileceği değerlendirmesinde bulunduğunu belirtti.

Habere göre kararda ayrıca, babanın İspanya'da benzer bir oturum hakkı elde edip edemeyeceğinin de kesin olmadığı kaydedildi.

Mahkemenin, bir ebeveynin başka bir AB ülkesinde oturum hakkına sahip olmasının, çocuğun yaşadığı ülkede oturum hakkı verilmesini otomatik olarak engellemeyeceğini ifade ettiğini yazan gazete, ulusal makamlar ve mahkemelerin, ebeveynin ülkeden ayrılmasının AB vatandaşı çocuğu da fiilen yaşadığı ülkeden ayrılmaya zorlayıp zorlamayacağının ve böylece, AB vatandaşlığından kaynaklanan temel haklarını kullanmasını engelleyip engellemeyeceğinin incelemesi gerektiğini kaydettiğini belirtti.

Habere göre ABAD ayrıca, Hollanda'daki mahkemeden, çocuğun İspanya'ya taşınmaya zorlanmasının üstün yararına aykırı olup olmadığını değerlendirmesini talep ederek, bu çerçevede mahkemenin, çocuğun yalnızca Hollandaca konuştuğunu, konuşma ve ifade güçlüğü yaşadığını ve Hollanda'da özel eğitim desteği aldığını da dikkate alması gerektiğini kaydetti.

Haberde, kararın, AB vatandaşı çocukların aile bireylerine ilişkin benzer davalarda emsal teşkil etmesi ve aile birliği ile çocuk haklarının korunmasına yönelik içtihatları güçlendirmesinin beklendiği ifade edildi.