AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden AB adına yapılan açıklamada, yasayla ilgili ciddi endişe duyulduğu bildirildi.

Açıklamada "Bu yasalar, UNRWA'nın Gazze'deki hayati operasyonlarını fiilen imkansız hale getirecek, UNRWA'nın işgal altındaki Batı Şeria'da sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler sağlamasını ciddi şekilde engelleyecek ve UNRWA'nın İsrail'deki diplomatik dokunulmazlıklarını iptal edecek geniş kapsamlı sonuçlara sahip olacaktır." denildi.

Açıklamada ayrıca "Bu mevzuat, uluslararası hukuka ve temel insani ilke olan insanlığa açıkça aykırıdır. Halihazırda ciddi olan insani krizi daha da kötüleştirecek, bu bölgelerdeki milyonlarca Filistinli mülteci için gıda, barınma, eğitim ve sağlık hizmeti gibi temel hizmetleri potansiyel olarak durduracaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada İsrail'e UNRWA'nın çalışmalarını sürdürebilmesini sağlama çağrısı yapıldı.

- Belçika'dan işgalci güç olan İsrail'e çağrı

Belçika Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da "Uluslararası toplumun güçlü çağrılarının bir kez daha görmezden gelinmesinden dolayı üzüntü duyuyoruz." denildi.

Bu yasaların İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini doğrudan ihlal ettiğinin vurgulandığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"İşgalci bir güç olarak İsrail hükümetine uluslararası yükümlülüklerine uyması, UNRWA'nın dokunulmazlıklarını muhafaza etmesi ve sivil nüfusa acilen ihtiyaç duyulan temel hizmetlerin yanı sıra tam, hızlı, güvenli ve engelsiz insani yardım ulaştırılması sorumluluğunu yerine getirmesi çağrımızı yineliyoruz. Dahası, Gazze'de ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'da küresel insani müdahalenin ve tüm bölgenin istikrarının etkilenmesinden derinden endişe duyuyoruz. "

-İngiltere Başbakanı Starmer, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklamasına tepki gösterdi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) İsrail'deki faaliyetlerine yasal olarak son verilmesine tepki göstererek, yasanın Gazze'ye tüm uluslararası insani müdahaleyi ve Batı Şeria'daki temel sağlık ve eğitim hizmetlerini tehlikeye atma riski taşıdığını bildirdi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Starmer, İsrail Meclisinin (Knesset), UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasına tepki gösterdi.

Starmer, yasanın Knesset'te kabul edilmesinden dolayı endişe duyduklarını belirterek, "Bu yasa, UNRWA'nın Filistinliler için temel çalışmalarını imkansız hale getirme, Gazze'ye tüm uluslararası insani müdahaleyi ve Batı Şeria'daki temel sağlık ve eğitim hizmetlerinin sağlanmasını tehlikeye atma riski taşıyor." ifadesini kullandı.

- "Gazze'ye insani yardımın artırılmasına ihtiyacımız var"

Gazze'deki insani durumun kabul edilemez seviyede olduğunu kaydeden Starmer, "Acil ateşkese, esirlerin salıverilmesine ve Gazze'ye insani yardımın artırılmasına ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Starmer, "Uluslararası yükümlülükleri gereği İsrail'in Gazze'deki sivillere yeterli insani yardımın ulaşmasını sağlaması gerekiyor." uyarısında bulundu.

Bu büyüklükte bir insani yardım operasyonunu hızlı bir şekilde ancak UNRWA'nın gerçekleştirebileceğine işaret eden Starmer, "Bu çatışmada hayatını kaybeden 222 UNRWA çalışanını anıyorum. UNRWA'nın Filistinli mültecilere yardım etmek için BM'den gelen bir yetkisi var. İsrailli milletvekillerini, UNRWA'nın temel çalışmalarını sürdürmesini sağlamaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

-Slovenya, İrlanda, Norveç ve İspanya, UNRWA faaliyetlerini yasaklayan İsrail'i kınadı

Slovenya, İrlanda, Norveç ve İspanya, İsrail Meclisi'nin (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasını kınadı.

Slovenya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaştığı ortak açıklamada, Slovenya, İrlanda, Norveç ve İspanya hükümetlerinin, bölgedeki milyonlarca Filistinli ve özellikle Gazze'deki mevcut durum için UNRWA faaliyetlerinin "hayati ve önemli" olduğuna vurgu yaptığı ifade edildi.

Knesset tarafından onaylanan yasa tasarısının BM için ciddi bir emsal teşkil ettiğine işaret edilen açıklamada, "Slovenya, İrlanda, Norveç ve İspanya, UNRWA'nın çalışmalarının ve insani rolünün sürdürülebilirliğini sağlamak için bağışçı ve ev sahibi ülkelerle çalışmaya devam edecek." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Slovenya, İrlanda, Norveç ve İspanya'nın, İsrail Meclisi'nin, UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasını kınadığı kaydedildi.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon da kararı kınadığını ifade ederek, UNRWA faaliyetlerine son verilmesinin, kabul edilemez olduğunu aktardı.

-Ürdün: İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklaması, Ajansa yönelik siyasi suikast çılgınlığının uzantısı

Ürdün, İsrail Meclisinin onayladığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) ülkedeki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısının, İsrail'in Ajansa yönelik siyasi suikast çılgınlığının uzantısı olduğunu bildirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail Meclisinin yasa tasarısını onaylamasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Tasarının onaylanmasının en güçlü ifadelerle kınandığı açıklamada, bunun, uluslararası hukukun ve işgalci güç olarak İsrail'in yükümlülüklerinin açık ihlali olduğu kaydedildi.

Açıklamada, tasarının, Ajansı sistematik hedef alma kampanyasının parçası ve İsrail'in Ajansa siyasi suikast düzenlemeye yönelik çılgınca çabaları ile Filistin halkına karşı saldırgan savaşının uzantısı olduğu vurgulandı.