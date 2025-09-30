Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yarın Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapılacak gayriresmi zirve toplantısında Rusya'nın bu ay içerisinde artan dron faaliyetine karşılık "dron duvarı" kurma girişimini görüşeceklerini bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu üyelerinin Ursula von der Leyen'in başkanlığındaki haftalık toplantısına katıldı.

Toplantı girişinde Rutte ile ortak açıklama yapan von der Leyen, toplantıyı AB'deki güvenlik durumunu görüşmek ve Rutte'nin görüşlerini almak için düzenlediklerini belirtti.

Von der Leyen, "NATO ile yakın işbirliği içinde, en önemlisi, birlikte çalışabilir yeteneklere ihtiyacımız var. Bunu başarmak için daha fazla ortak tedarike ihtiyacımız var." dedi.

Savunma amiral gemilerine olan ihtiyacı dile getiren von der Leyen, "Doğu kanadındaki amiral gemisi projesine bakarsanız, hemen harekete geçmemiz gerekiyor. Avrupa, Rusya'nın sınırlarımızdaki dron saldırılarına güçlü ve birleşik bir yanıt vermeli, bu nedenle doğu kanadının bir parçası olarak dron duvarı oluşturmak için acil önlemler önereceğiz." diye konuştu.

Von der Leyen, "Savunma sanayi hazırlığına ihtiyacımız var. Avrupa savunma sanayisi konusunda bilgili, dirençli ve donanımlı olmak çok önemli. Sanayinin hızlı ve geniş kapasitede hizmet vermesi ve son teknoloji askeri teçhizat üretmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, Ukrayna'nın "ilk savunma hattı" olduğunu vurgulayarak, "Ukrayna'ya askeri yardımı artırmalıyız. Bu nedenle somut olarak, Ukrayna ile toplam 2 milyar avronun dronlara harcanması konusunda anlaştık." diye konuştu.

Yarın Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapılacak gayriresmi AB zirvesinde bir "kapsam belirleme raporu" hazırlığı yapılacağı, iki hafta içinde de NATO işbirliğinde hazırlık sürecine dair tam metnin sunulacağı bildirildi.

- "Dron duvarı girişiminin zamanı ve gerekli"

Rutte de eylül ayı içerisinde Polonya, Romanya ve Estonya'da Rusya tarafından yapılan hava sahası ihlallerine ve Danimarka'da kritik alanlarda tanımlanamayan dronların görülmesine değinerek, "Gökyüzümüzü korumamız gerekiyor. Dolayısıyla dron duvarı girişiminin zamanı ve gerekli." dedi.

NATO Genel Sekreteri, von der Leyen'in Ukrayna'ya askeri yardım çağrısına katıldığını belirtti.

- AB hava sahasındaki dronlar

9 Eylül'de Polonya, 14 Eylül'de Romanya ve 19 Eylül'de Estonya'nın hava sahaları Rus dron ve jetleri tarafından ihlal edilmiş, Danimarka'da kritik askeri tesisler ve sivil havalimanları üzerinde görülen tanımlanamayan dronlar görülmüştü.