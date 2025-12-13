AB'ye ulaşmaya çalışan 130'dan fazla kişi, Belarus sınırının altında tespit edilen bir tünelden yasa dışı yollarla Polonya'ya giriş yapmaya çalışırken yakalandı.

Polonya Sınır Muhafızları, 180’den fazla kişinin Polonya–Belarus sınırını yasa dışı şekilde geçtiğini ortaya çıkardı. Göçmenlerin, Podlasie bölgesindeki Narewka yakınlarında bir barajın altına kazılan bir tünel aracılığıyla Polonya topraklarına girdikleri belirtildi.

Entegre elektronik sistemler sayesinde sınır muhafızları, tünelden çıktıktan sonra göçmenlerin yerini tespit etti; 130’dan fazla göçmen yakalandı. Tünelin yaklaşık yüz metre uzunluğunda ve yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde olduğu bildirildi.

Girişi Belarus tarafında ormanlık alanda gizlenen tünel, sınıra yaklaşık 50 metre mesafedeyken; çıkışı ise Polonya sınırına yalnızca 10 metre uzaklıkta bulunuyordu.

Sınır yetkilileri, arama operasyonuna askerler, polis memurları ve iz takip köpeklerinin de katıldığını, bunun da göçmenlerin büyük bölümünün yakalanmasını sağladığını belirtti.

Yakalananlar arasında ağırlıklı olarak Afganistan ve Pakistan uyruklular bulunurken, Hindistan, Nepal ve Bangladeş’ten kişiler de vardı.

Aynı zamanda iki sürücü de gözaltına alındı. Bunların 69 yaşında bir Polonya vatandaşı ile 49 yaşında bir Litvanya vatandaşı olduğu belirtildi. Erkeklerin, göçmenleri Batı Avrupa’ya kaçırdıklarından şüpheleniliyor.

Bu, Podlasie Sınır Muhafızları Şubesi görevlilerinin 2025 yılı içinde tespit ettiği dördüncü tünel oldu.

Sınır Muhafızları, elektronik ve fiziki güvenlik önlemlerinin bir arada kullanılmasının, devlet sınırını ihlal etmeye yönelik bu tür girişimlere hızlı şekilde müdahale edilmesini mümkün kıldığını vurguladı.