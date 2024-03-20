AB Komisyonunun Güney Kıbrıs’a, Vasiliko’ya yapılacak olan doğalgaz terminalinin yıl sonuna kadar tamamlanması için ültimatom verdiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, terminalin yıl sonuna kadar tamamlanmaması halinde, AB’nin sağladığı 101 milyon euroluk finansmanın kaybedileceğini yazdı.

Gazete, terminal ihalesinin 2019 yılında onaylandığını ve terminalin 2022 yılının Eylül ayına kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydederken, inşaatın tamamlanması için üç kez uzatma verildiğini, ancak hükümet ile Çinli CPP şirketi arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle çalışmaların durdurulduğunu belirtti.

Komisyonun müdahalesiyle tarafların çalışmaya yeniden başlama konusunda uzlaştığına işaret eden gazete, yeni bitiş tarihinin yıl sonu olarak belirlendiğini yazdı.

Habere göre Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Çinli şirketin terminali yıl sonuna kadar tamamlayacağını taahhüt ettiğini ve kendilerinin de, Çin’den getirilecek 120 işçinin vize işlemlerinin kolaylaştırılacağı sözünü verdiklerini söyledi.