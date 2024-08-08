AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, günlük basın toplantısında, Kosova hükümetinin, ülkenin kuzeyindeki Mitroviça’da, şehrin Arnavut ve Sırpların yaşadığı kısımlarını ayıran İbre Nehri üzerindeki ana köprüyü araç trafiğine açma girişimi ve kuzeyde faaliyet gösteren Sırbistan Postanesi'nin 9 şubesini kapatmasıyla ilgili soruları yanıtladı.

AB’nin Kosova’nın kuzeyinde geçen yıl yaşanan gerilimleri düşürecek adımları atmadığı gerekçesiyle ülkeye uyguladığı "cezai tedbirlerin" halen yürürlükte olduğunu belirten Stano, “Tüm AB aktörleri tedbirlerin artırılması gerektiği konusunda hemfikir olursa bunlar daha da artırılabilir.” dedi.

Postane şubelerinin kapatılması ve köprünün trafiğe açılması konularıyla ilgili tutumlarını net bir şekilde bildirdiklerini vurgulayan Stano, şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz birkaç gün içinde Kosova'daki muhataplarımıza tutumumuzu birçok düzeyde, birçok yolla ve birçok ortak aracılığıyla çok net bir şekilde ilettik. Sadece AB değil, Kosova'nın temelde tüm uluslararası ortakları Priştine yönetimine bu olumsuz, tek taraflı ve koordinasyonsuz adımları atmamasını söylüyor. Umarız sonunda mesajımızı duyarlar ve bizi durum değişmezse ne gibi tedbirler almayı düşünmekten alıkoyarlar.”

Stano, gerginliğin azalmasına yol açacak adımlar yerine giderek daha fazla tek taraflı, gerilimi tırmandıracak adımlar atıldığını sözlerine ekledi.

Kosova'nın kuzeyinde faaliyet gösteren Sırbistan Postanesi'nin (Posta Srbije) 9 şubesi, ülke kurumlarınca 5 Ağustos’ta düzenlenen operasyonla kapatılmıştı.

- Bölünmüş şehir: Mitroviça

Kosova'da savaşın bitmesinin üzerinden 25 yıl, bağımsızlık ilanının üzerinden 16 yıl geçse de güneyinde Arnavutlar, kuzeyinde ise Sırpların yaşadığı Mitroviça, "bölünmüş şehir" olarak kalmaya devam ediyor.

Şehri güney ve kuzey olarak ikiye ayıran İbre Nehri üzerindeki ana köprü, 1999’dan beri araç trafiğine kapalı ve sadece yayalar geçiş yapabiliyor. KFOR askerleri, 7 gün 24 saat köprüde nöbet tutuyor. Şehirde bulunan diğer köprülerden ise araç ve yayalar sorunsuz geçiş yapabiliyor.

Kosovalı yetkililer, son dönemde “bölünmüşlüğün” sembolü olan bu köprünün araç trafiğine açılması yönünde çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Köprüyü araç trafiğine açma girişimleri son yıllarda birkaç defa denenmiş ve başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Ülkedeki Batılı ülkelerin büyükelçilikleri, KFOR ve Sırbistan yetkilileri, yaptıkları açıklamalarla ve Kosovalı Sırplar da gösteri düzenleyerek, köprünün araç trafiğine açılmasına karşı olduklarını duyurmuştu.