Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in Gazze'deki kara harekatının zaten vahim olan durumu daha da kötüleştireceğini vurgulayarak, harekatın daha fazla ölüm, yıkım ve yerinden edilme anlamına geldiğini belirtti.

Kallas, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, AB Komisyonunun yarın "İsrail'in Gazze konusunda rota değişikliği yapması için Tel Aviv'e baskı uygulayacak bazı önlemler" sunacağını kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatının daha fazla ölüm, yıkım ve yerinden edilme anlamına geldiğinin altını çizen Kallas, "İsrail'in Gazze'deki kara harekatı, zaten vahim olan durumu daha da kötüleştirecek." ifadesini kullandı.

Kallas ayrıca, "Ticaret imtiyazlarının askıya alınması, aşırılıkçı bakanlara ve şiddet uygulayan yerleşimcilere yaptırımların uygulanması, AB'nin bu savaşın sona ermesini talep ettiğini açıkça gösterecektir." değerlendirmesini paylaştı.

- İsrail ordusu, Gazze'ye kara saldırıları başlattığını duyurmuştu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için gece saatlerinde kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.

Kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu da yolsuzluk davası duruşmasında Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını açıklamıştı.