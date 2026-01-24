AB İçişleri ve Adalet Bakanları gayriresmî buluşması, AB Konseyi dönem başkanlığını yürütmesi nedeniyle Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen AB İçişleri ve Adalet Bakanları gayriresmî buluşmasında, organize suçlara karşı mücadele konusunun da yer aldığı bir dizi konunun ele alındığını yazdı.

Habere göre, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Kostas Fitiris yaptığı açıklamada, toplantının ikinci ve son gününde ele alınan tüm konuların ortak paydasının organize suçlar olduğunu ifade etti.

AB üye ülkelerin yön verdiği sonuç bildirgesine ilişkin Fitiris, AB bakanlarının, “adalet ve güncel sorunlar için Avrupa çapında çözümlere ve koordineli faaliyete ihtiyaç olduğu” konusunda mutabık kaldığını belirtti.

AB’deki suç ekonomisine yaklaşık 188 milyar euroluk girdi sağlayan başlıca yasa dışı faaliyetlerle ilgili bir soruyu yanıtlayan Fitiris, bunlar arasında uyuşturucu ve silah ticareti ile yasa dışı suç örgütlerinin şantaj yoluyla sağladığı koruma (haraç) gibi olayların bulunduğuna dikkati çekti.