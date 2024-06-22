Hristodulidis ile Breton arasındaki görüşmede savunma sanayi konuları ile AB’nin Güney Kıbrıs’ın savunma sanayisine nasıl destek olabileceğinin ele alındığını yazan Haravgi gazetesi, görüşmede önümüzdeki hafta Avrupa Konseyi'nde yapılacak görüşme ışığında savunma sanayi konusu ile enerji güvenliği konularının ele alındığını belirtti.

Gazeteye göre, Rum Başkanlık Sarayı “X” platformunda yaptığı paylaşımda, görüşmede, AB’nin savunma, güvenlik ve enerji konusundaki stratejik özerkliğine ilişkin ihtiyacın ortaya çıktığını ve bu çerçevede Güney Kıbrıs’ta yapılacak somut projelerin ele alındığını ifade etti.

Breton ise “X” plaftormunda paylaştığı video mesajında “Kıbrıs’ın benzersiz konumunun savunma veya enerji tedarikiyle ilgili olarak, özellikle mevcut jeopolitik ortamda özel bir öneme sahip olduğunu” dile getirdi.

Breton “son yıllarda doğal gaz yatakları keşfedilmesinin Kıbrıs’ın bölgedeki rolünü yükselttiğini” de dile getirdi.

Breton’un Güney Kıbrıs temasları çerçevesinde Enerji ve Savunma Bakanlarıyla da görüştüğünü yazan gazete, Breton’un Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiyu’yla yaptığı görüşmede Rum Yönetimi’nin enerji politikası yanı sıra Avrupa ekonomisinin rekabet gücünün ele alındığını kaydetti.

Gazete, enerji bakanlığından yapılan açıklamaya dayanarak, Papanastasiyu’nun Breton’u bakanlığının stratejisi ve faaliyetleri konusunda bilgilendirdiğini ekledi.