Avrupa Komisyonu desteğiyle düzenlenen "2024 Avrupa Birliği (AB) Günü" etkinliği Lefkoşa'da yapıldı.

"Barış BerABerlikten Geçer" sloganıyla Zahra Sokak'ta yapılan etkinlikte AB ülkeleri, birlikte sunulan fırsatlar ve AB destekli projelerin tanıtıcı stantların yanı sıra, konserler, müzik ve koro dinletileri, çocuklar için aktiviteler, atölye çalışmaları, halk dansları gösterileri yer aldı.

Etkinliğin açılış konuşmalarını Avrupa Komisyonu Yapısal Reform ve Destekten Sorumlu Genel Müdürü Mario Nava, Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi Başkanı Selçuk Yürükoğulları ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı yaptı.

-Nava

Mario Nava konuşmasında 9 Haziran'da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine dikkat çekerek, oy hakkı olan Kıbrıslı Türklere oylarını verme ve seslerini duyurma çağrısında bulundu.

Seçimlerin önümüzdeki 5 yıl içerisinde kaynakların nasıl harcanacağı, ittifakların nasıl şekilleneceği ve politikaların nasıl şekilleneceğini tayin edeceğini söyleyen Nava, AB'nin son 4 yılda Kıbrıslı Türklere yönelik projelerinde elde ettiği ilerlemelerden de bahsetti. 4 milyon Euro'dan 16 milyon Euro'ya çıkan Yeşil Hat Tüzüğü ticaret hacminin geldiği noktaya işaret eden Nava, hellim tescili, hayvan hastalıklarının -yaklaşık da olsa- sıfır noktasına çekilmesi, Yeşil Hat üzerinde ticareti kolaylaştıran "One-Stop-Shop" noktasının da bu ilerleme elde edilen projelerden olduğunu ifade etti.

2006 yılından bu yana Kuzey Kıbrıs'a yönelik projelere toplam 688 milyon Euro kaynak aktarıldığını belirten Nava, söz konusu projelerin içerisinde 3 atık su arıtma tesisi, yüzlerce kilometrelik su ve kanalizasyon hattı, gıda güvenliği ve hayvan sağlığına destek ve 2 bin 150 öğrenciye AB bursları da bulunduğunu aktardı.

Nava konuşmasında etkinliğin gerçekleşmesinde katkıda bulunan ve iş birliği sağlayan tüm organizasyon, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

-Yürükoğulları

Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi Başkanı Selçuk Yürükoğulları da birinci önceliklerinin halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi olduğunu söyleyerek, Koordinasyon Merkezi'nin AB reform çalışmalarına ve projelere destek vermeye devam edeceğini ve alanında öncülük yapmaya sürdüreceğini bu söyledi.

Yürükoğulları, tüm bakanlık, kurum ve kuruluşların ekonomi, eğitim, çevre, tarım, sağlık ve diğer alanlarda AB standartlarını yakalamak ve Kıbrıs Türkler üzerindeki izolasyonun kaldırılması adına tüm gücüyle çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

-Harmancı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da AB'nin aslında bir iş birliği, birlikte yaşam ve barış projesi olduğunu söyleyerek, bugünkü kutlamalara "birlikte olamamanın" burukluğunun hakim olduğunu ifade etti.

Gerek Akdeniz, gerekse AB bölgelerinin çok kritik bir dönemden geçtiğinin altını çizen Harmancı, barışı ve barış dilini her yerde kullanmak gerektiğini belirtti. Harmancı, AB'nin de kendi değerlerini öne sürerek Gazze'deki soykırıma karşı durması gerektiğini kaydetti.

Mehmet Harmancı, üç bin Kıbrıslı Türk'ün AP seçimlerinde oy kullanarak, AB'ye varlıklarını ve haklarını hatırlatması gerektiğine de vurgu yaptı. Harmancı, bugün yapılan etkinlikle mevcut görevini tamamlayıp, adadan ayrılacak Avrupa Komisyonu Yapısal Reform ve Destekten Sorumlu Genel Müdürü Nava'ya hediye takdimi de bulunup, görevi süresince sağladığı katkılarından dolayı teşekkür etti.