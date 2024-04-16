AB Çevre, Okyanuslar ve Denizcilik Komiseri Virginijus Sinkevičius’un dün, Güney Kıbrıs Tarım, Zirai Kalkınma ve Çevre Bakanı Maria Panayotu ile görüştüğü bildirildi.

Politis gazetesi, görüşmede atık yönetimi ve Natura bölgelerinin statüsü gibi Güney Kıbrıs’ın çevresel konulardaki yükümlülüklerinin ele alındığını ve Litvanyalı komiserin, bir an önce tedbir alınmasının gerekliliğini vurguladığını yazdı.

Gazete, görüşmede çevreyle ilgili şu anki yasal düzenlemeleri ve kentsel atıkların idaresi için atılan adımları anlatan Panayotu’nun, Sinkevičius’tan Avrupalı ve ulusal hedeflerin başarıya ulaşması için destek talep ettiğini kaydetti.

Habere göre Sinkevičius ile Panayotu, görüşmenin ardından gazetecilere yaptıkları açıklamada, acil konular ile Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs aleyhinde, AB yasalarının öngördüğü hükümleri yerine getirmemesinden dolayı başlatmış olduğu prosedürleri ele aldıklarını söylediler.

Sinkevičius, Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs aleyhindeki 6 diğer prosedürünün de başlama noktasında olduğuna işaret ederek, bu durumun Panayotu ile ekibi için ağır bir yük olduğunu ve yıllar geçtikçe biriken bu sorunların acil müdahale gerektirdiğini ifade etti.

Habere göre Panayotu ise, “2022-2028 Ulusal Kentsel Atık Yönetimi Stratejik Planı” için yoğun şekilde çalıştıklarını ve Avrupa hedeflerine ulaşabilmek için daha yapılacak çok iş olduğunu kaydetti.

Gazete, görüşmede Natura 2000 bölgelerinin yönetimi için de talimatların tamamlanmasının, bu bölgeleri etkileyebilecek çalışmaların gözden geçirilmesinin ve Natura 2000 ağının yeterliliğinin ele alındığını yazdı.

Haberde, Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs’ı geçen ay, Natura 2000 bölgeleriyle ilgili tüzüklere uymaması nedeniyle mahkemeye verdiği anımsatıldı.

-“Yangınlar için her zamankinden erken hazırlık yapıldı”

Gazete, bir diğer haberinde ise, Panayotu’nun dün yaptığı açıklamalarda, yangınlarla mücadele için bu yıl, her zamankinden daha erken hazırlık yapıldığını söylediğini yazdı.

Habere göre Panayotu, hava koşullarını da göz önünde bulundurarak, bu yıl 1 Mayıs’ta değil, 1 Nisan’da tüm hazırlıkların tamamlandığını ve ilk kez bu yıl, orman itfaiyecilerinin çalışma süresinin 8 aya çıkarıldığını kaydetti.

Panayotu, yine ilk kez bu yıl, Hükümet tarafından kendilerine ait olacak şekilde 10 yangın söndürme uçağının 5 yıl içinde alınması talimatı verildiğini belirtti.

Hava araçlarının Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) tesislerine taşınmasının kararlaştırıldığını da ifade eden Panayotu, gelen yılın Ocak ayından itibaren Ormancılık Fakültesi’nin, 10 yıllık aranın ardından yeniden faaliyete geçirileceğini söyledi.