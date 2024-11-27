AB Bilgi Merkezi, Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) ile iş birliği içinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve bu ciddi sorunla mücadele konusunda toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kampanyası başlattı.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği’nin desteklediği kampanyanın, kadına yönelik şiddetle mücadeledeki çabaların artırılması gerektiğine dikkat çektiği kaydedildi.

Açıklamada, “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı 16 Günlük Aktivizm Kampanyası” ile paralel olarak 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”nde başlatılan ve aralık ayında sona erecek kampanyanın ana sloganı “Deyip Geçme!”, kadına yönelik şiddet konusuna toplumun dikkatini çekmeye davet ettiği belirtildi.

Kampanya mesajlarının afişler, televizyon, sosyal medya ve konuya özel paneller gibi etkinlikler aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırılacağının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“25 Kasım itibarıyla, kampanyanın sembolik bir parçası olan etkinlik ile AB Program Destek Ofisi (EUPSO) binası ve AB Bilgi Merkezi binaları, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık ve duyarlılığı

artırmak amacıyla turuncu ışıklarla aydınlatıldı. Birleşmiş Milletler’in 2008 yılında başlattığı ‘UNITE to End Violence Against Women' kampanyası ile kullanılmaya başlanan turuncu, kadınlara yönelik şiddetle mücadele konusunda küresel bir sembol haline gelmiştir. Şiddetin karanlık gerçekleriyle güçlü bir kontrast oluşturan turuncu, farkındalık yaratmaya, şiddetsiz ve parlak bir gelecek için harekete geçmeye yönelik güçlü bir görsel çağrıdır.”

EUPSO binası önünde 25 Kasım’da düzenlenen etkinlikte, Avrupa Komisyonu’ndan Stefan Simosas ve KAYAD Başkanı Meral Akıncı birer konuşma yaparak kampanyanın kadınlara yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmadaki önemini vurguladılar.

- Simosas

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Çözüm Destek Birimi İşbirliği Müdürü Stefan Simosas, Avrupa Birliği’nin kadınlara yönelik şiddetle mücadeledeki kararlı tutumunun altını çizerek, “Bu kampanyaya verdiğimiz destek, şiddet mağdurlarıyla dayanışmamızı ve şiddetten uzak, herkesin özgürce yaşadığı bir toplum yaratma taahhüdümüzü gösteriyor.” dedi.

- Akıncı

KAYAD Başkanı Meral Akıncı ise konuşmasında “Ev içi şiddetle mücadele konusunda şunu kabul etmeliyiz ki, kadınlar ve çocuklara yönelik şiddet, kabul edilecek bir kültürel norm değil, ortadan kaldırılması gereken bir suçtur.” diye konuştu.

“Değişim, sesimizi duyurduğumuzda başlar, çocuklarımıza birbirlerine saygı göstermeyi öğrettiğimizde, kadınların emeğini evde, işyerinde ya da toplumda değerli kıldığımızda başlar. Bugün, bir duruş sergileyerek bu adaletsizliklerin devam etmesine izin veren yapıları sorgulayalım.” ifadelerine yer veren Akıncı, "Kadınları ve çocukları koruyacak, mağdurlara güvenli alanlar yaratacak Ev İçi Şiddetle Mücadele Yasası’nı destekleyelim” diye konuştu.