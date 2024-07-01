Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi (YÖDİD) tarafından A Level sonuçlarına sahip öğrenci ve ailelere yarın bilgilendirme toplantısı düzenleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, YÖDİD bünyesinde kurulan “Danışma Ekibi” tarafından lise son sınıf öğrencilerinin Türkiye’deki üniversitelere başvuru süreçlerine ilişkin rehber olunması ve yol haritası sunulması amacıyla yapılacak toplantı yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Birkan Uzun Konferans Salonu’nda yer alacak.

Bu süreçte yanlış bilgilendirmelerin olmaması adına; öğrencilerin her türlü sorularının yanıtlanacağı ve yönlendirileceği belirtilen toplantıya, ilgili öğrencilerin ve ailelerinin katılımı için çağrıda bulunuldu.