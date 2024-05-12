Baf bölgesinde, evinin yanındaki eğlence merkezinden duyulan müzikten rahatsız olan 82 yaşındaki kişinin, av tüfeğiyle havaya açtığı ateş sonucu 4 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, bahse konu 82 yaşındaki kişinin, ilerleyen saate karşın evinin yanındaki eğlence merkezinden yüksek müzik sesinin duyulması üzerine polise haber verdiğini, polisin olay yerine geldiğini, eğlence merkezi sahibine şikâyeti ilettikten sonra da ayrıldığını yazdı.

Polisin ayrılmasının ardından müzik sesinin kesilmemesi gerekçesiyle 82 yaşındaki kişinin, av tüfeğiyle havaya ateş açtığını yazan gazete ateş sonucu eğlence merkezinde bulunan 4 kişinin hafif şekilde yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Habere göre polis, cinayete teşebbüs suçundan 82 yaşındaki kişiyi tutukladı.

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise 7 Mayıs’ta gerçekleştirilen bıçaklı soygun olayı nedeniyle 27 yaşındaki kişiyi tutukladığını yazdı.

Habere göre 31 yaşındaki kadın, polise giderek evine giren bir kişinin bıçak tehdidi ile evde bulunan az miktardaki parayı çaldığı şikâyetinde bulunması üzerine araştırma başlatan polis, 27 yaşındaki şahsı tutukladı.