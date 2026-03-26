Dr. Fazıl Küçük Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre tören, saat 14.00’te Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilecek.

Dr. Fazıl Küçük’ün 120. doğum yılı anısına düzenlenen ve ada genelinden katılımın gerçekleştiği yarışma, Dr. Fazıl Küçük’ün mücadeleci ruhunu, fikirlerini ve Kıbrıs Türk halkı için önemini gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlendi.

İlk ve orta dereceli okullar arasında düzenlenen yarışmada, üç farklı kategoride toplam 596 başvuru değerlendirmeye alındı. Yarışmanın branşlara göre dağılımı şöyle gerçekleşti:

“Resim yarışmasına 36 okuldan 364 başvuru. Şiir yarışmasına 37 okuldan 190 başvuru. Kompozisyon yarışmasına 25 okuldan 42 başvuru.”