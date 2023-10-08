Kamu-Sen: "Hapishaneler kapasitesinin üzerinde mahkumla dolmuşken az sayıda özveri ile çalışan gardiyanlarımıza cani yürekten teşekkür ediyorum”

Kıbrıs Türk Kamu Çalışanları Sendikası (Kamu-Sen) ülkede sürekli artan nüfusa dikkat çekerek, “Hapishaneler kapasitesinin üzerinde mahkumla dolmuşken az sayıda özveri ile çalışan gardiyanlarımıza cani yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Kamusen Başkanı Metin Atan 8 Ekim Gardiyanlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Atan mesajında, “Gardiyanlarımızın omuzlarına yüklenen görev ve sorumluktan fazlasını üstlendiklerini biliyor, görüyor, Kamusen olarak özlük haklarını ve insanca çalışma koşullarına kavuşmaları için mücadelemize devam ediyoruz” dedi.