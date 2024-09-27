(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Muhammed Faruk Umar bugün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Bayram Yıldız mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 23 Eylül 2024 tarihinde Ortaköy’de park halinde bulunan O.Z.’ye ait aracın bagajında bulunan çanta içerisinde muhafaza edilen 140 bin TL parayı çaldığını söyledi. Polis, aynı gün zanlının kameralardan tespit edildiğini, evinde yapılan aramada 2 bin 965 Sterlin, 100 dolar ve 2 bin 910 TL bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde yapılan soruşturma sonucu 30 Eylül 2022 tarihinden beri 733 gün ülkede kaçak kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.