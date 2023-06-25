Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi oy sayımı sürüyor. Sayılmayan bir sandık kalırken, CTP adayı Sami Özuslu seçimi yüzde 43.72 oy oranı ile önde götürüyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), açılan 712 sandık sayısına göre milletvekilliği oy oranlarını şöyle açıkladı:

Tacan Reynar (TDP): %1.24

Ali Başman (UBP):%38.02

Sami Özuslu (CTP):%43.72

Figen Yaman Lesinger (YDP):%4.66

Serhan Aktunç (DP):%6.59

Umut Ersoy (Bağımsızlık Yolu): %1.30

Çetin Sadeli (Bağımsız):%0.83

Abdullah Korkmazhan (Bağımsız):%1.29

Alper Özsakınç (Bağımsız):%0.19

Talip Sancar (Bağımsız):%0.86

Meriç Erülkü,(Bağımsız):%0.49

Mert Taşkın (Bağımsız):%0.68

Nazım Özsever (Bağımsız):%0.12