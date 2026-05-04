İtfaiyeden verilen bilgiye göre, yangınların muhtemel sebepleri arasında, ısınma, elektrik kaynaklı kısa devre, elektrik tellerinden atılan kıvılcım ve bacada biriken yağ kalıntıları yer aldı.

-26 servis olayı

Öte yandan ülkede son bir haftada 26 özel servis olayı olurken, bunlar "yangına karşı tedbir, can kurtarma, özel görev, yangın eğitimi, depo altında ve araçların motor bölümünde sıkışan kedilerin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevki" olarak sıralandı.