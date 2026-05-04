CBC News kanalının haberine göre, Carney, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 8. Zirvesi'nde, uluslararası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kanada'nın Ukrayna'ya yapacağı 270 milyon dolarlık askeri yardım duyuran Carney, bunu "Ukrayna'nın bir miktar üstünlük sağladığı çatışmada büyük bir yapbozun parçası" olarak nitelendirdi.

Carney, Kanada'nın Ukrayna'yı desteklediğini kaydederek söz konusu yardımın Ukrayna'nın mücadelesinin güçlendirilmesine ve barışın sağlanmasına katkıda bulunacağını belirtti.

Kanada'nın Avrupa ile ortaklık kurmak için "muazzam bir potansiyele" sahip olduğunu vurgulayan Carney, dünyanın teknoloji, enerji, ticaret ve jeopolitik konularda kırılma yaşadığını savundu.

Carney, "Uluslararası düzenin yeniden kurulacağına dair kişisel olarak kesin bir inancım var, ancak bu yeniden yapılanma Avrupa'dan hareketle kaynaklanacak." dedi.

Ayrıca, Kanada Başbakanı Carney, "Dünyayı olmasını istediğimiz gibi değil, olduğu gibi kabul etmeliyiz. Nostaljinin bir strateji olmadığını biliyoruz, ancak daha çıkarcı, dar görüşlü ve acımasız bir dünyaya boyun eğmeye mahkum olduğumuzu düşünmüyoruz. Bu tür toplantılar daha iyi bir yolun olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Kanada'ya maddi ve manevi destekleri için teşekkürlerini dile getirdi.

Söz konusu destek NATO'nun ihtiyaç listesinde yer alan askeri ekipmanların temininde kullanılacak ve bu destekle Kanada'nın Ukrayna'ya toplam mali yardımı yaklaşık 25,8 milyar dolara ulaşacak.