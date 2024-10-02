10 farklı ülkeden (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan, KKTC, Moğolistan ve Rusya Federasyonu) tasarımcıların yer alacağı etkinlik, zengin kültürel mirasları, etno-moda unsurlarıyla bir araya getirerek bir kültürel şölen sunacak. 7. TÜRKSOY Etno-Moda Buluşması, sadece moda ile sınırlı kalmayacak; aynı zamanda “Türk Devletleri Kültürel Diplomasi Paneli” ile kültürel iş birliği ve kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesine yönelik önemli bir platform olacak.

7. TÜRKSOY Etno-Moda Buluşması, yarın (3 Ekim 2024) saat 16.00’da Girne Acapulco’da gerçekleşecek.