"Açık Kulis” müzikli oyunu seyirciyle buluşuyor "Açık Kulis” müzikli oyunu seyirciyle buluşuyor

10 farklı ülkeden (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan, KKTC, Moğolistan ve Rusya Federasyonu) tasarımcıların yer alacağı etkinlik, zengin kültürel mirasları, etno-moda unsurlarıyla bir araya getirerek bir kültürel şölen sunacak. 7. TÜRKSOY Etno-Moda Buluşması, sadece moda ile sınırlı kalmayacak; aynı zamanda “Türk Devletleri Kültürel Diplomasi Paneli” ile kültürel iş birliği ve kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesine yönelik önemli bir platform olacak.

7. TÜRKSOY Etno-Moda Buluşması, yarın (3 Ekim 2024) saat 16.00’da Girne Acapulco’da gerçekleşecek.

Kaynak: rss