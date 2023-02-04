Şenkul: Belediyeye ait çocuk parklarında alkol, sigara ve nargile içilip, satılması yasaklandı Şenkul: Belediyeye ait çocuk parklarında alkol, sigara ve nargile içilip, satılması yasaklandı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında; Saint Tropez Resturant ve Yeşiltepe köy girişi arasında kalan bölgeye elektrik verilemeyeceğini açıkladı.