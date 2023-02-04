Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında; Saint Tropez Resturant ve Yeşiltepe köy girişi arasında kalan bölgeye elektrik verilemeyeceğini açıkladı.
7 saat elektrik verilemeyecek
KIB-TEK, Girne bölgesinde bugün 7 saatlik elektrik kesintisi olacağını bildirdi.
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