Bakanlar Kurulu, 7 kişiyi “yasaklı göçmen” ilan etti. Kararlar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Marcin Mieczyslaw Okunievski "Suç Örgütü , Uyuşturucu Ticareti Para Aklama" suçundan Polonya tarafından difüzyon mesajı ile uluslararası seviyede iadesi için aranması; İsmail Altun uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti veya sağlama suçundan hakkında yakalama emri bulunması ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından aranması; Vladimir Khaliulin ise İnterpol tarafından "Yasadışı Kumar ve Şans Oyunları" suçundan ülkesine iadesinin istenmesi nedeniyle yasaklı göçmen ilan edildi.

Nijerya uyruklu Ridwan Ayinde Lawal ise, KKTC'de internet üzerinden "Office 365" programını kullanarak internet erişim kurallarına aykırı çoklu e-posta gönderme, internet dolandırıcılığı, bu faaliyetlerinden yüklü miktarda para elde etmekten dolayı yasaklı göçmen ilan edildi. Lawal'ın dolandırdığı şahıslar yurt dışında olduğundan aleyhinde yasal işlem başlatılamamasını fırsata çevirerek faaliyetlerini arttırarak devam ettirmesi de gerekçeler arasında.

Ayrıca, TC uyruklu Bayram İkanç, Veli Erdal ve Sebahattin Kılıç’ın da Yabancılar ve Muhaceret Yasası uyarınca, kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranma; KKTC halkı arasında ve Devlete karşı düşmanlık uyandırma, devlete karşı entrika çevirme olasılıkları bulunduğundan yasaklı göçmen ilan edildi.