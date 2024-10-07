İsrail'in 7 Ekim saldırısının ardından Gazze'de başlattığı operasyon, 41.000'den fazla Filistinlinin ölümüne ve Gazze Şeridi'nin yerle bir olmasına neden oldu.

Gazze'de savaşın birinci yıl dönümü olan 7 Ekim dolayısıyla, hafta sonu Avrupa başkentlerinde, ABD ve Avustralya'nın bazı kentlerinde savaşa karşı ve Filistinlilere destek yürüyüşleri düzenlendi.

Londra'da cumartesi günü on binlerce kişi şehir merkezinde yürüdü.

Göstericiler "Gazze'de soykırımı durdurun" ve "Filistin için özgürlük" yazan pankartlar taşıdı.

Filistin yanlısı protestocular ve bazıları İsrail bayrakları taşıyan karşı göstericiler birbirlerinin yanından geçerken ortam gerildi.

Polis memurları kordonu aşmaya çalışan eylemcileri geri iterken arbede yaşandı.

Metropolitan Polisi, en az 17 kişinin asayiş suçları, yasaklı bir örgüte destek ve saldırı şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

Roma'da 6.000 kişi Lübnan ve Filistinlilere destek için bayraklarla yürüdü. Güvenlik endişelerini gerekçe göstererek protestolara izin vermeyi reddeden yerel yetkililerin yasağına rağmen, binlerce kişi barışçıl bir şekilde gösteri yaptı. Daha sonra bir grup eylemci mitingi şehrin merkezine taşımaya çalışınca polisle göstericiler arasında çatışma çıktı.

Paris, Madrid ve Amsterdam'da da benzer gösteriler düzenlendi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, yükselen anti-semitizme dikkat çekmek için bir yürüyüş düzenlendi. DPA haber ajansının polis sayımına dayandırdığı haberine göre, Hamburg'un kuzeyinde yaklaşık 950 kişi barışçıl bir gösteri düzenledi. Protestocuların birçoğu Filistin ve Lübnan bayrakları sallayarak "Soykırımı durdurun" sloganları attı.

ABD'de New York ve Chicago gibi kentlerde Filistin'le dayanışma gösterileri düzenlendi.

Pazar günü Avustralya'nın Sydney, Melbourne ve Brisbane kentlerinde Filistin'e destek yürüyüşleri yapıldı.

Filistin Dayanışma Platformu da başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinde pazar günü Filistin'e Destek Yürüyüşü düzenledi.

İstanbul'da protestocular, Filistin direnişine destek vermek amacıyla Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) Dolmabahçe'ye yürüyüş düzenlendi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre, cumartesi günü Filistin Eylem Komitesi'nin çağrısıyla AKM önünde toplanan binlerce kişi, "Filistin direnişi kazanacak, soykırımcı İsrail ve suç ortakları yenilecek" yazılı pankart açarak, "Her yer Filistin, her yer direniş", "Soykırımcı İsrail hesap verecek" ve "Filistin'e özgürlük, İsrail'e boykot" sloganları attı.

Yunanistan, Hollanda, Danimarka ve İsviçre de dahil olmak üzere Avrupa'daki diğer birçok ülkede de gösteriler planlandı.

-7 Ekim saldırıları yıl dönümünde festival alanında anma

Öte yandan BBC'de yer alan bir habere göre Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarının yıl dönümü nedeniyle İsrailliler saldırının yapıldığı yerlerden biri olan Re'im bölgesindeki Nova Müzik Festivali alanını ziyaret etmeye başladı. Hamas'ın saldırılarında 1200'e yakın kişi hayatını kaybetti, 250 kişi de rehin alınarak Gazze'ye götürülmüştü.

-Bir yılda neler oldu?

İsrail ile Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas arasındaki çatışmalar, 7 Ekim tarihinde tekrar alevlendi.

İsrail sınırını aşıp baskın yapan Hamas militanları, 7 Ekim'de düzenledikleri saldırıda çoğu sivil olmak üzere yaklaşık 1.200 kişiyi öldürdü ve 250 kadar kişiyi de rehin aldı. Bu rehinelerin yaklaşık yarısı, Kasım ayında bir hafta süren ateşkes sırasında İsrail tarafından tutulan Filistinli mahkumlarla takas edilerek serbest bırakıldı.

İsrail, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (BMGK) derhal ateşkes ilan edilmesini öngören kararına rağmen Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını ve sivil katliamlarını sürdürürken, uluslararası kınamalarla karşı karşıya kaldı.

Gazze'deki sağlık yetkililerine göre, 7 Ekim'den beri İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 41.000'den Filistinli öldürüldü ve 90.000'den fazla kişi yaralandı.

Harabeye dönüşen Gazze'nin pek çok bölgesinde gıdaya, temiz suya ve ilaca ulaşmak hala çok zor.

Güney Afrika'nın açtığı bir dava kapsamında İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda (International Court of Justice - ICJ) soykırımla suçlanıyor.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahillik beyanını sunan ülkeler arasında, Türkiye ile birlikte Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin ve İspanya yer alıyor.

Mahkeme, Başbakan Netanyahu yönetiminin, 6 Mayıs tarihinde işgal edilmeden önce bir milyondan fazla Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah kentindeki faaliyetlerini derhal durdurmasına hükmetmişti.