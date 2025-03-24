Girne’de yaşayan 64 yaşındaki Mehmet Feridun Tek, aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis basın bültenine göre, dün saat 16.00 sıralarında Zeytinlik köy kahvehanesinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanan Tek, ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Tek’in cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı.

Tek’in ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.