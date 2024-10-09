2019 yılından bu yana yapılmakta olan Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz (MS) Kongresi, Türkiye, Özbekistan ve Azerbaycan’dan sonra bu yıl Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleşti. Kongreye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan’dan MS alanında kendi ülkelerinde lider olan çok sayıda nöroloji uzmanı katıldı. Üç gün süren toplantıda 115 katılımcıyla toplam 11 oturum, 44 konuşma, 19 sözlü, 8 poster sunum yapıldı. Kongrenin resmi dilleri Türkçe ve Rusça oldu. Kongre açılışını eş başkanlar Sıla Usar İncirli, Şeref Demirkaya ve Hüsnü Efendi yaparken ülke temsilcileri konuşmalarını gerçekleştirdi. Azerbaycan’ı Rana Shiraliyeva, Kazakistan’ı Yerkin Smaguloviç, Kırgızistan’ı Zarema Anitovna, Özbekistan’ı Yokutan Nabiyevna ve Tacikistan’ı Manija Timurova temsil etti ve ülkeleri adına birer konuşma yaptı.

Multipl skleroz, genç yetişkinleri etkileyen, bağışıklık sistemi ile ilgili santral sinir sistemini tutan kronik bir nörolojik hastalık olarak biliniyor. Kadınlarda daha sık görülen MS hastalığının tedavisinde son çeyrek asırda oldukça önemli gelişmeler yaşandı. Tedavi imkanlarının artması, erken tanı, doğru tanı, uygun tedavi ile MS hastalığı güvenli ve etkili bir şekilde tedavi edilebilen, yönetilebilen bir hastalık halini aldı.

Ülkeler arasındaki işbirliğini artırmak, MS ile ilgili bilgi ve tecrübe paylaşımını çoğaltmak, ortak araştırmalar planlamak amacıyla yapılan kongre bir sonraki yıl Kazakistan’da gerçekleştirilecek.