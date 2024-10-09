Mağusa'dan Derviş Bayraktar, Girne'den Hüsrev Tancer, Lefkoşa'dan Necati Çoban, İskele'den İbrahim Köse, Lefke'den Ahmet Uluhan ve Güzelyurt'tan Ergün Kıbçak tarafından yayımlanan açıklamada, meclis oturumunun açılmamasıyla başlayan süreç eleştirildi.

Açıklamada, "Meclis Genel Kurulu’nu açma yeter sayısı varken, Meclis Başkanımız Zorlu Töre'nin sağlık sorunları nedeniyle oturum açma yetkisi CTP milletvekili Fazilet Özdenefe'ye geçmiş, ancak Özdenefe bu görevini yerine getirmemiştir" denildi.

Başkanlar, bu durumun anayasa ihlali anlamına geldiğini belirterek, Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni (CTP) anayasal sorumlulukları yerine getirmemekle suçladı. Ortak açıklamada, "Fazilet hanım 'partimin grup kararı var, meclisi açamam' söylemiyle CTP’nin anayasayı hiçe saydığını açıkça göstermiştir. Meclis Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı görevleri bağımsız olmalıdır ve partilerin grup kararlarıyla hareket edilmemelidir" ifadelerine yer verildi.

UBP İlçe Gençlik Kolları Başkanları, Genel Başkan Ünal Üstel'in vereceği her türlü kararı destekleyeceklerini belirterek, ülkenin istikrara ihtiyaç duyduğunu vurguladılar. Başkanlar, "Genel Başkanımız ve Başbakanımız Ünal Üstel’in yanında olduğumuzu güçlü bir şekilde ifade ediyoruz" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Haber: Ergün YAHAT