52. Geleneksel İskele Festivali dün akşam geleneksel kostüm defilesi ile bay ve bayan festival güzeli seçimi ile devam etti.

Belediye’den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 27. yaşını kutlayan İskele Belediyesi Halk Dansları Festivali, KKTC’nin yanı sıra Türkiye, Macaristan, Bolivya, İran, Uruguay ve Rusya ekiplerini İskele’de buluşturdu.

Festivalin bu yılki erkek ve kadın festival güzeli ödülleri Macaristan’a gitti.

Erkek Festival Güzeli Macaristan’dan yarışan Laszlo Bazso’ya, Kadın Festival Güzeli de yine Macaristan ekibinden yarışan Violetta Juhasz’a gitti.

Birincilik ödülleri İskele Belediyesi Asbaşkanı Halil Dericioğlu ile Meclis Üyesi Ahmet Orun tarafından verildi.

Bayan festival güzelleri şöyle: “1. Violetta Juhasz – Macaristan, 2. Aldana Van Velthoven – Uruguay, 3. Sutormina Victoria – Rusya.”

Bay festival güzelleri ise şöyle: “1.Laszlo Bazso – Macaristan, 2. Diadichkin Georgi – Rusya,

3. Richar Carrasco –Uruguay.”

İskele Açık Hava Kültür Merkezi’nde yer alan gecede en iyi erkek kostüm ödülü ise Macaristan ve Rusya’nın oldu.

Öte yandan, Bayan İskele Güzeli Macaristan’dan Eszter Mohos; Bay İskele Güzeli Türkiye’den Tuna Toprak; Bayan Basın Güzeli Rusya’dan Sutormina Victoria; Bay Basın Güzeli de Macaristan’dan Laszlo Bazso; Bayan Venüs Beach Güzeli Rusya’dan Khovrich Arina; Bay Venüs Beach Güzeli de Bolivya’dan Pablo Grandi Sardon; Bayan Saebina Güzeli İran’dan Mahdeye Mohammadi; Bay Saebina Güzeli de Macaristan’dan Norbert Biro oldu.