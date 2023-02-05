02.02.2023 tarihinde, Lapta'da kalmakta olduğu ikametgâh içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Oleh ILLARIONOV (E-50)’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.