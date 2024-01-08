Eylem: “Sendikalarımız kararnamenin komiteye gelmesi durumunda genel grev kararı açıklayacak”

Kamuda yetkili 5 sendika, vergi düzenlemesine karşı çarşamba günü Başbakanlık önünde eylem yapacağını, gelir vergi oranının yüzde 40’a yükseltilmesiyle ilgili kararnamenin komiteye gelmesi halinde ise genel grev kararı alacağını duyurdu.

Kamuda örgütlü 5 sendika; Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) vergi dilimlerinde yapılması öngörülen düzenlemeyle ilgili ortak açıklama yaptı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem imzalı ortak açıklamada, görüşmeler ve uyarılara rağmen hükümetin vergi oranını yüzde 40’a çıkarma konusunda ısrar ettiği kaydedildi.

Eylem, açıklamasında, çarşamba günü saat 10.00’da Başbakanlık önünde mücadele ateşini yakacaklarını duyurarak, “Sendikalarımız, kararnamenin yasallaşmak üzere komiteye gelmesi durumunda (çarşamba, perşembe) genel grev kararı açıklayarak Meclis önünde olacak” ifadelerine yer verdi.