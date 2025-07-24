Emlak şirketi direktörü ve kurucusuna birer gün tutukluluk verildi

5 Kıbrıslı Rum’un tutuklandığı soruşturma kapsamında iki kişi daha tutuklandı.

Bir emlak şirketinin direktörü ve şirketin kurucusuna Kişisel Verileri Koruma Yasası’nı ihlal gerekçesiyle birer gün tutukluluk verildi.

19 Temmuz’da “askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye geçme” 1974 sonrası KKTC vatandaşlarına ait tapu verilerini elde etmek suretiyle “Kişisel Verileri Koruma Yasası’nı ihlal” ve “rahatsızlık verme” gerekçeleriyle tutuklanan 5 Rum’un soruşturması kapsamında tutuklanan baba oğul A.U. ve Z.U bugün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Tahkikat Memuru Mustafa Yokuşoğlu, 19 Temmuz’da başlatılan soruşturmada GKRY’den gelen araçta tespit edilen 1974 sonrası KKTC vatandaşlarına ait tapu verilerinde bir emlak şirketine ait kaşe ve A.U.’nun imzasının tespit edildiğini kaydetti.

Yokuşoğlu, şirket direktörü Z.U.’nun meseleyle bağlantılı tutuklandığını söyledi.

Yokuşoğlu, zanlıların ev ve iş yerinde yapılan aramada birçok evraka, dosyaya, bilgisayara, telefon ve belleğe inceleme amaçlı el konulduğunu belirtti.

Mahkeme, tahkikat memurunun ve iddia makamının talebi doğrultusunda zanlılara birer gün tutukluluk verdi.