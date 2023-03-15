Alsancak’ta izinsiz kazı

Alsancak’ta, Ü.A.(E-47), Y.A.(E-43), K.Ö.(E-45), O.B.(E-40) ve G.K.(E-44), eski eser bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı yaptıkları sırada polis tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandı. Olayla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, zanlı Ü.A.’nın Karaoğlanoğlu’ndaki ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada, eski eser olduğuna inanılan 1’i tam 4’ü kırık sikke parçaları, kanunsuz patlayıcı madde sınıfına giren 13 adet kapsül, 46 gram barut ve metal el dedektörü bulunarak emare olarak alındı. Soruşturma devam ediyor.