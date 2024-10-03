Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü vesilesiyle altı bölgede bir araya gelerek, birlik, mücadele ve dayanışma ruhunu daha ileriye taşıyacaklarını kaydetti.

KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, yazılı açıklamasında, öğretmenleri ve tüm eğitim emekçilerini doğrudan ilgilendiren uluslararası belgelerin en kapsayıcısı “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi Belgesi”nin kabul edildiği gün olan 5 Ekim tarihinin, ILO ve UNESCO tarafından 1994 yılından itibaren Eğitim Enternasyonali üyesi yüzden fazla ülkede eş zamanlı olarak “Dünya Öğretmenler Günü” olarak kutlandığını belirtti.

Öğretmenlerin, toplumsal liderlik vasıflarıyla çağdaşlaşma misyonu yüklenirken, günümüzde bunun değişmekte olduğunu ifade eden Gelener, gerek siyasi figürler tarafından, gerekse yazılı/görsel/sosyal medya üzerinden üretilen olumsuz söylemlerin öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırmakta olduğunu kaydetti.

Ders dışı çalışma yükü artan, mesleki formasyonu değersiz görülen ve düşük ücret alan öğretmenlerin, severek yaptıkları ve dünyanın ihtiyaç duyduğu mesleklerini bırakma yolunu seçtiğine işaret eden Gelener, şöyle devam etti:

“Bununla birlikte, çok az sayıda genç meslek olarak öğretmen olmayı hedefliyor. Bunun doğurduğu sonuç ise, kamusal eğitim hakkını riske atan global bir krizdir ve mesleğimizi güçlendirmek için uluslararası bir mücadele zorunluluğudur. KTÖS, uluslararası bu mücadeleye katkının yanında herkesin nitelikli, ulaşılabilir ve ücretsiz kamusal eğitim hakkına kavuşması için de mücadelesini sürdürecektir.

2024 kutlamalarının uluslararası sloganı: 'öğretmenlerin sesine kulak verin!'. Bu, öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin karşı karşıya kaldıkları zorlukları ele almak için diyalog kurmanın aciliyetini vurgulamaktadır.

Bugünün çocuklarını eğitmekle kalmayıp, aslında yarının yetişkinlerini ve gelecek nesli demokratik bir topluma yetiştirmekte olmanın bilinci ve sorumluluğuyla emek veren öğretmenlerimizle 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü vesilesiyle altı bölgede bir araya gelecek; birlik, mücadele ve dayanışma ruhunu daha ileriye taşıyacağız.

5 Ekimi sadece kutlanan bir gün değil, öğretmenlerin uluslararası alanda dayanışmasının ve örgütlü mücadelesinin simgesi olan evrensel bir mücadele günü kabul ederek tüm öğretmenlerimizin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Gününü kutluyoruz.”