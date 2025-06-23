Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi’nin 23 Haziran 2025 tarihli sabah raporuna göre, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bölge, alçak basınç sistemi ve sıcak-nemli hava kütlesinin etkisi altında.

Girne, Lefkoşa ve Güzelyurt’ta termometreler 37 dereceyi gösterecek. Hava genel olarak az bulutlu olacak, rüzgar güney ve batı yönlerinden orta kuvvette esecek.

Meteoroloji Dairesi iki önemli uyarı yayınladı:

Orman yangın riski “çok yüksek” seviyede.

Ultraviyole (UV) radyasyonu da “çok yüksek”.

Yetkililer, özellikle öğle saatlerinde açık alanda bulunan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Denizlerde ise fırtına beklenmezken, rüzgarın 3-5 kuvvetinde esmesi ve dalga boyunun 1-2 metre arasında olması öngörülüyor. Görüş mesafesi ise iyi.