Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’nin (GİKAD) başlattığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in destek verdiği Yeşil Okullar Projesi başladı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, 47 okulun yarışacağı proje bu yıl, “Doğayla daha güçlü bağlar” sloganıyla Kuzey Kıbrıs Turkcell’in efidankibris.com dijital fidan bağış platformu üzerinden gerçekleşiyor.

Proje kapsamında yapılacak bağışlar sonucunda en fazla fidan bağışı yapılan okul, ödül alacak.

Bağışlanan fidanlar ise Orman Dairesi’nin belirlediği bölgeye, proje sorumluları ve okullarla birlikte uygun bir tarihte dikilecek.

2022 yılında başlayan Yeşil Okullar Projesiyle; ülkedeki doğal varlıkların ve çevre sağlığının korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü, toprağın korunması, ağaçlandırma, biyolojik çeşitlilik ve geri dönüşümün önemi hakkında kamuoyunun bilinçlendirilmesi, öğrencilerde çevre konusunda duyarlılık oluşturulması ve bu duyarlılığın davranışa dönüştürülmesi ile sürekliliğin sağlanması amaçlanıyor.