Güney Kıbrıs’ta son dört yılda Tüketici Fiyatları Endeksi'nin yüzde 14, gıda enflasyonunun da yüzde 16 arttığı bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre Rum İstatistik Dairesinin dün yayımladığı veriler Mart 2020’den Mart 2024’e kadarki (neredeyse sıfır enflasyonla) dört yıl içerisinde kümülatif fiyat artışının ciddi olduğu, çoğu ürünün fiyatlarına dahil edildiği, dolayısıyla yapılan fiyat indirimlerine rağmen söz konusu ürün fiyatlarının pahalı kaldığı ortaya çıktı.

Gazete “Pahalılık Bize Kaldı…İstatistikler Son Dört Yıldaki Dramatik (fiyat) Değişikliklerini Doğruluyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde Mart 2020 Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ile Mart 2024 TÜFE kıyaslandığında, 4 yıl içerisinde yaşanan ortalama fiyat artışının yüzde 13,9 olduğuna, gıda fiyatları endeksinin (gıda fiyatlarındaki enflasyon) ise yüzde 15,8 arttığına dikkat çekti.