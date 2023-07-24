Ülkede dün ve bu sabah meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında, 3 kişi tutuklandı, 1 kişi yaralandı. Bu sabah Lapta'da yaşanan kazada yaralanan Ahmet Ulaş Işık, yoğun bakıma alındı.

Polisten verilen bilgiye göre bu sabah saat 05:00 sıralarında, Lapta’da Mareşal Fevzi Çakmak caddesi üzerinde, Ahmet Ulaş Işık (E-25) yönetimindeki KD 051 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan dışarıya çıkarak yol kenarında bulunan beton havuza çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde gözetim altına alındı.

-Gazimağusa'da dikkatsiz sürücü park halindeki polis aracına çarptı

Gazimağusa’da Anıt Çemberi üzerinde, dün saat 13:30 sıralarında, Berkay Gülden (E-20) yönetimindeki KF 910 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce İsmet İnönü Bulvarına giriş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yolun soluna savrulup yol kenarında park halinde bulunan RHA 4160 plakalı polis aracının sağ arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sol tarafa doğru savrulan RHA 4160 plakalı araç, sol arka tekerleği ile kaldırıma da çarparak durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

KF 910 plakalı araç sürücüsü, sigortasız ve tehlikeli araç kullanmak suçlarından tutuklandı.

-287 miligram alkollü sürücü yoldan çıktı

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde dün saat 17:00 sıralarında, Yulııa Kovolova (K-32) 287 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MXZ 854 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun solunda bulunan bordür taşlarına ve banket içerisindeki ikaz ışığına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü tutuklandı.

-Alkollü sürücü çembere girdi

Dün saat 23:30 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde, Erdoğan Can Çalışkan (E-30) 245 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HU 004 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Mevlevi Çemberine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu çemberi çevreleyen bordür taşlarına çarpıp çember içerisine girip durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü tutuklandı.