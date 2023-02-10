KIBRIS TİME-ÖZEL

Dün akşam saatlerinde ölü dört belina KKTC sahillerine vurdu...

Gemikonağı, Gaziveren ve Yayla kıyılarına vuran balinalar güvenlik güçleri tarafından kıyıdan alınarak gömüldüler.

Bazı bilim insanları balinaların -beyinlerindeki manyetik özelliğe sahip kristaller sayesinde- Dünya’nın manyetik alanını yönlerini bulmak için kullandığını düşünüyor. Dolayısıyla Dünya’nın manyetik alanındaki değişimler balinaların yönlerini kaybedip karaya vurmasına sebep olabilir.

Balinalar ses dalgalarını iletişim, yön belirleme, yiyecek bulma ve avcılardan korunma gibi amaçlarla kullanıyor. Belirli bir frekans aralığında ses dalgaları yayan sualtı radarlarının yani sonarların, balinaların doğal yaşam alanlarından uzaklaşmasına ve karaya vurmalarına sebep olduğu düşünülüyor. Özellikle askeri amaçla kullanılan sonarlar bu frekans aralığında ses dalgaları yayıyor. Araştırmalar balinaların toplu olarak karaya vurduğu durumların sonarlarla ilişkili olabileceğini gösteriyor.