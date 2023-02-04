Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün gece ve bu sabah karşı meydana gelen 4 ayrı kazada 11 araç hasar gördü, 4 sürücü alkollü çıktı.

DİKKATSİZ DÖNÜŞ KAZAYA NEDEN OLDU

03.02.2023 tarihinde, saat 23:15 sıralarında, Alsancak’ta, Şehit Türker Sokak üzerinde, Malik GEZER (E-26) yönetimindeki UK 205 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun sağında bulunan markete dikkatsizce dönüş yapması sonucu, o esnada güney istikametine doğru 153 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Etem UĞURLU (E-49) yönetimindeki KV 255 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

İKİ SÜRÜCÜ DE ALKOLLÜ ÇIKTI

04.02.2023 tarihinde saat 02:30 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 4-5’inci kilometreleri arasında, Emre ÖDEMİŞ (E-37) yönetimindeki LU 190 plakalı araç ile 158 miligram alkollü içki tesiri altında Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada, Su Kemerleri Sokağa dikkatsizce dönüşe geçmesi sonucu, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmiş ve o esnada karşı istikametten 64 miligram alkollü içki tesiri altında gelmekte olan Ali KANAT (E-20) yönetimindeki ND 131 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI

04.02.2023 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Osman Sedat GÜRASLAN (E-20) 156 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LV 883 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, Evliya Çelebi Sokağa dikkatsizce dönüşe geçmesi sonucu, yolun solundan çıkarak park halinde bulunan MM 612 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle MM 612 plakalı araç, önünde park halinde bulunan HS 215 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ 3 ARACA ÇARPTI

04.02.2023 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Lefkoşa’da Hilal Sokak üzerinde, Mahmut BULDU (E-19) yönetimindeki FA 747 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Gzt. Kemal Aşık Caddesi yol kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce caddeye giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde güney istikametine doğru 100 miligram alkollü içki tesiri altında dikkatsizce seyreden Mehmet SEVİŞ (E-57) yönetimindeki KB 552 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlar ve çarpmanın ardından FA 747 plakalı araç yoluna devam ederek, yolun solunda park halinde bulunan KD 786 plakalı aracın arka kısmına da çarptı. Çarpmaya etkisiyle KD 786 plakalı araç, önünde park halinde bulunan RU 243 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Dört kazayla ilgili soruşturma devam ediyor