Tarım Dairesi, "Zeytin ve Zeytin Ürünlerinin Resmi Kontrolleri ile Kayıt ve Onayına İlişkin Tüzük” uyarınca kayıt işlemlerini tamamlayan 37 Zeytin Ve Zeytin Ürünleri İşletmesine kayıt belgesi verildiğini açıkladı.

Tarım Dairesi'nden yapılan açıklamada, 7 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe giren 38/2023 sayılı "Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasası"’ ve bu yasa altında çıkarılan "Zeytin ve Zeytin Ürünlerinin Resmi Kontrolleri ile Kayıt ve Onayına İlişkin Tüzük” uyarınca kayıt işlemlerini tamamlayan 37 Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşletmesine kayıt belgesi verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Yasanın 6. maddesi 1. fıkrası uyarınca Daire tarafından kayıtlı olmayan, tanımlanmayan zeytin ve zeytin ürünlerinin piyasaya arz edilemeyeceği vurgulandı.

Ayrıca, Yasanın 6. maddesi 1. fıkrasına aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişiler hakkında, Yasanın 28. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca aylık asgari ücretin 2 (iki) katı tutarında idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Daireye başvuru yaparak kayıt belgelerini alan İşletmelerin isimleri ve kayıtlı zeytin ve zeytin ürünlerinin tescil/etiket isim bilgileri ise şöyle:

“1.Çınar Ltd.- Alayköy-Çinar; 2.Bafra Gıda-Balıkesir -Gabudi Trading, Ciklos Trading, Vasilya Trading, Ayyorgi Trading, Tirfon Trading, Balyan, Ciklos’s, Valyabafra, Bafra; 3.Akdeniz Zeytin Yağları-Alayköy - Ayrini Zeytin ve Zeytinyağı Tic., Darro Zeytin ve Zeytinyağı Tic., Londos Zeytin ve Zeytinyağı Tic., Akolive Zeytin ve Zeytinyağı Tic.;4.Bardak Zeytinyağı-Yeniceköy, Geçitkale, Vadili-Yeşil İnci Zeytin Yağları Ticareti, Yeniceköy Zeytin Yağları Ticareti, Geçitkale Zeytin Yağları Ticareti, Bardak Zeytin Yağları, Yeni Hasat Zeytin Yağları;5. Pinec Trading-Cihangir-Çıtır;6.Sunar Ltd. (Fason)-Lefkoşa Melissa; 7.Dilberk Tic.-Vadili-Zeytin Dünyası Olive Oil, Diban Olive Trd.;8.Barsol Enterprises Ltd.-Vadili-Oliva Gardens;9.Mef Trading-Mağusa -Gomikebir, Komi Kebir Gıda- Tarım Sanayi Zeytinyağı;10.Agrolea Agriculture and Production-Sütlüce-Agrolea; 11. Arsal Gıda San.-Mağusa-Arsal; 12. Sinta Ltd. (Fason)-İnönü Sinta Organic Farming Ltd. 13.Büyük Konuk Zeytin Üreticileri Tarım Koop.-Büyükkonuk-Taş Değirmen; 14.Uğur Yağcıoğlu-Ergazi-Uğur Yağcıoğlu;15.Darken Ltd.-Kuruova-Nitovikla; 16.Ziyamet Yağ Sanayi-Ziyamet-Hasan Onbaşı; 17.Kudret Balcı (Fason)-Kantara; 18. İbrahim Güney Bağcılık ve Zeytincilik Ltd.-Yeşilyurt-İbrahim Güney; 19. Yeşil Lefke Tic. Ltd.-Lefke, Kalkanlı, Gemikonağı-Yeşil Lefke Ticaret Ltd., Oli by Yeşil Lefke, Bahçıvan; 20.Beteri Zeytincilik-Serhatköy-İki Dere Zeytincilik, Beteri Zeytincilik; 21.Devay Veteriner Danışmanlık-Akçay, Şirinevler-Aydın, Şirinevler; 22.Rakso Investment-Çatalköy-Erdem Efendi Zeytinyağı Tic.;23.Ecolive-Akdeniz-Ecolive Touristic Guest House, Ecolive; 24.Laughing Buddha-Karaoğlanoğlu-Cyprolea; 25. Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü; 26.Başman Kardeşler Ltd.-Solio Olive Oil Trd.; 27.Zeka Çorba (Trodos Gıda)-Trodos;28.Alemdağ Gıda Ürünleri Ltd.-Alemdağ;29.Diner Sanayi ve Tic. Ltd.-Karpaz Zeytinyağları; 30.Abdürrahim Türkmen-İskele Dipkarpaz Zeytinyağı; 31.Mir Tic. Ltd.Mir Gurme- Mir Gourmet Mezze House;32.Mehmetçik Yağ Üretim ve Paz. San. İşl. Ltd.-Kırımlı Zeytinyağcılık; 33.Atakan Yaşar Zorlu-AGH Zorlu Gıda; 34.Ural Ltd.-Ural Zeytin Yağı Ticaret; 35. Oktay Erülkü Alışveriş Merkezi Tic. Ltd.-Meserga Süt Ürünleri Ticaret, Ergenekon Zeytinyağı ve Bal Tic.,Evelina Tic.;36.Hasan Çelebi&Co. Ltd-Hasan Çelebi Doğal Zeytinyağları;37.Mustafa Arıbey-Kemeraltı Aşevi”