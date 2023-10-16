35 YILLIK İYİLİK MELEĞİ ARTIK EMEKLİ

Ergün Yahat

Aytül Sönmez hemşire tam 35 yıllık hemşirelik mesleğinin ardından emekliye ayrılmanın hem hüznünü hemde mutluluğu kendisine düzenlenen gecede yaşadı.

Meslek hayatında özellikle Maraş Semt polikliğinde herkese yardım severliği ile bilinen Aytül Sönmez hemşire adına düzenlen gecede duygu dolu anlar yaşandı.

Sönmez hemşirenin düğümlenen sözlerinde tüm yüreği güzel insanlara dostlarıma doktorlarımıza bu geceyi düzenledikleri için çok teşekkür ederim.

Koskoca 35 yıl sizleri seviyorum diyerek konuşmasını bitirdi.