Ana teması “Çıkmaz nerede” olarak belirlenen ve 28 Ağustos’tan beri devam eden 35. Işık Kitabevi Fuarı yarın akşam tamamlanıyor.

Lefkoşa’da Gençlik Merkezi’nde her gün 09.00-13.00 ve 17.00-24.00 saatleri arasında kitapseverler için açık olan fuarda kitaplar yüzde 10 indirimli satılıyor.

Fuarda bu gece saat 20.30’da “Kıbrıslı Türk Olmak” konulu panelde Sami Özuslu, Tacan Reynar ve Berna Çelik Doğruyol konuşacak. Paneli İlksoy Aslım yönetecek.