Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu Kıbrıs Türk MS Derneği heyetini kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 30 Mayıs Dünya MS Günü nedeniyle Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği’nden bir heyeti kabul etti.

Bakanlık açıklamasına göre, Dernek Başkanı Sibel Hançerli kabulde yaptığı konuşmada, sorunlarını aktarmak amacıyla Gardiyanoğlu’nu ziyaret ettiklerini kaydetti ve MS hastalarının yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

MS hastalarının engelli haklarından yararlanamadığını, istihdam edilemediğini kaydeden Hançerli, özel sektörde çalışması için devlet tarafından engellilere sağlanan desteklerden de MS hastalarının faydalanamadığını söyledi.

MS’in kronik ve tedavisi olmayan bir hastalık olduğunu vurgulayan Hançerli, MS hastalarının engelli kapsamına alınması ve sorunlarının ivedilikle çözüme kavuşturulması için Bakan Gardiyanoğlu’ndan destek istedi.

“MS hastaları ilgili yasal mevzuat kapsamında Sosyal Sigortalar ve Çalışma Dairesi için iki farklı kurula girmek zorunda kalıyor” diyen Hançerli, Sosyal Sigortalar ve Çalışma Dairesi ile Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan mevzuatın farklı olmasından dolayı MS hastalarının zorluk yaşadığını kaydetti.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da MS hastaları ile yakınlarının yaşadığı sıkıntıları bildiğini; Sosyal Sigortalar ve Çalışma Dairesi tarafından uygulanan mevzuat konusunda, Sağlık Bakanlığı'yla istişare içinde MS hastalarını rahatlatmaya yönelik gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için çalışma başlatacaklarını ifade etti.