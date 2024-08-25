30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında icra edilecek resmigeçit töreni provası nedeniyle, bugün Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nın bir kısmı trafiğe kapalı.

Sabah saat 07.30’dan itibaren Altınbaş Petrol trafik ışıkları kavşağı ile Gönyeli çemberi arasında kalan yol, tören provasının biteceği saate kadar trafik akışına kapatıldı.

Bu güzergahı kullanmak isteyen sürücüler için alternatif yollar önerildi. Polis trafik işaret ve işaretçilerine uyulmasını istedi.