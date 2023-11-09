Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ve Genel Orta Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 3 müdür, 23 müdür muavini, 18 öğretmen eksikliğinin sürdüğünü dile getirdi, Milli Eğitim Bakanlığını eleştirdi.

Eylem konuyla ilgili yazılı açıklamasında, öğretmen eksikliği nedeniyle haftada 317 ders saatinin boş geçtiğini belirterek, Eğitim Bakanına şu soruları yöneltti:

“Tamamlamadığınız kadrolarla yüzlerce ders boş geçerken ve nitelik umurunuzda değilken eğitimin süresini tartıştırıp dayatmak hangi amaca hizmet ediyor? Neden Fransızca, Almanca, Yunanca, rehberlik ve özel eğitim öğretmeni branşlarında kısıtlamaya gidiyorsunuz? Gizli ajandanız mı var? Gerekli ve yeterli bütçe ayırıp, altyapı, donanım, kadro ve eğitimin içeriğiyle niteliğini artırmak, geliştirmek ve sağlıklı, güvenli eğitim ortamları yaratmak yerine neden kaos yaratıyorsunuz?”

Eğitim Bakanı’nı istifaya davet eden Eylem, kadro eksikliği olan okulların listesini de verdi.