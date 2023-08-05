ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

1. 04.08.2023 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Vadili’de sakin Cevat ELÇİOĞLU (E-60) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

2. 04.08.2023 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Remziye SÖZMENER (K-89) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

3. 06.08.2023 tarihinde, saat 06:30 sıralarında, Balıkesir’de Ağıllar bölgesinde, işçi evi içerisinde kalmakta olan Muhammad BASHIR (E-43) söz konusu ev içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Aynı ev içerisinde kalmakta olan Muhammad Asım KHAN (E-32) ise baygın halde bulunarak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

ZORLA İNSAN KAÇIRMA, ALIKOYMA, ÇALMAK NİYETİYLE TEHDİTLE MAL İSTEME, ŞİDDET KULLANMA TEHDİDİ VE CİDDİ DARP

04.08.2023 tarihinde saat 06:00 sıralarında, Girne’de, O.H.( E-28), M.M.R.(E-26) ve N.B.(E-22)’nin bir taraf olup, aralarındaki alacak verecek meselesini konuşacakları gerekçesiyle, M.R.(E-25)’yi kalmakta olduğu ikametgahtan rızası dışında başka bir ikametgaha zorla kaçırıp alıkoyduktan sonra, ciddi şekilde darp edip çalmak niyetiyle tehditle para istedikleri tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

04.08.2023 tarihinde, Girne’de bulunan Ağa Cafer Paşa Camii içerisinde, bir şahıs tarafından unutulan cep telefonu çalınmıştır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.E.(E-28) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ŞAHISLARA TÜTÜN ÜRÜNÜ SATMAK

04.08.2023 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Hamitköy’de faaliyet gösteren bir işletme içerisinde, 18 yaşından küçük şahıslara nargile tütünü satıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu iş yeri işletmecisi F.E.(E-30) aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.