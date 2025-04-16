Devlet Piyangosu’nun dün akşamki çekilişinde 3 Milyon 500 Bin TL'lik büyük ikramiyenin “46908” numaralı biletle Lefkoşa’ya isabet ettiği açıklandı.

Piyangolar Birimi’ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan tarihli Devlet Piyangosu dün akşam çekilirken, büyük ikramiye Lefkoşa bölgesi gezici bayilerinden Halil Bilener tarafından satılan bilete çıktı.

-19 Mayıs’ta 5 Milyon TL verilecek

Öte yandan 19 Mayıs’ta yapılacak özel çekilişte büyük ikramiye 5 Milyon TL olacak. Büyük ikramiye çıkana kadar çekilişe devam edilecek. 300 TL olan biletleri yarından itibaren satışa sunulacak.

-“Biletlerimizi resmi adresimizden kontrol etmeden atmayın”

Piyangolar Birimi’nin açıklamasında, çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere kurumun resmi web sitesi piyangolar.gov.ct.tr adresinden ulaşabileceği belirtildi, vatandaşlara, “Biletlerimizi resmi adresimizden kontrol etmeden atmayınız” uyarısında bulunuldu.