Kültür Dairesi ile Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Kıbrıs Türk Edebiyatına Yansımaları konulu panel düzenliyor.

Kültür Dairesi'nden verilen bilgiye göre, 30 Ekim Çarşamba, Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alacak panel saat 10:00’da başlayacak.

Panel konuşmacıları araştırmacı yazar Eralp Adanır, Dr. Hüseyin Ezilmez ve İsmail Bozkurt olacak. Oturum başkanlığını Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur; panelin açılış konuşmasını ise Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu yapacak.